Pendikspor, 10 kişi kaldığı maçta 90+6'da penaltıyla 2-2'yi yakaladı - Son Dakika
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Pendikspor, 10 kişi kaldığı maçta 90+6'da penaltıyla 2-2'yi yakaladı

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Pendikspor, 10 kişi kaldığı maçta 90+6\'da penaltıyla 2-2\'yi yakaladı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 55. dakikada Taha Emre İnce'nin kırmızı kart gördüğü maçta Pendikspor, 90+6. dakikada Muhammed Enes Kiprit'in penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından yapılan ortada ceza sahası içinde topa yükselen Taha Emre, Moreno'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıda topu başına geçen Clarke Harris, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

55. dakikada ceza sahası içinde Hasani'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Moreno, Taha Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Burak Pakkan beyaz noktayı gösterdi. Taha Emre de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57. dakikada penaltıyı kullanan Benhur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada Camara'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Emir, ayaklarıyla topu çeldi. Pozisyonun devamında Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

74. dakikada Görkem'in kullandığı köşe vuruşunda Tabidze'nin penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda üst kale direğine çarparak oyun alanının dışına gitti.

86. dakikada Görkem'in pasıyla ceza sahası içine giren Seferi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Emir, meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Emir'in çeldiği topu alan Moreno, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gitti. 1-2

90+4. dakikada Bekir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yekta'nın kafa vuruşunda Moreno topa eliyle müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, beyaz noktayı gösterdi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Abdullah Özcan

Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Samuel Abifade (Furkan Doğan dk. 81), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir (Efehan Pekdemir dk. 75), Bekir Karadeniz, Emrah Başsan (Yekta Sönmez dk. 75), Clarke Harris (Ahmet Özkaya dk. 59), Thuram (Muhammed Enes Kiprit dk. 82)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fomujang, Erdem Gökçe, Andan Uğur, Damir Hrelja

Teknik Direktör: Murat Şahin

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Tabidze, Semih Güler, Denis Radu (Camara dk. 65), Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Seferi, Hasani (Oğulcan Çağlayan dk. 72), Benhur Keser (Murat Cem Akpınar dk. 83), Moreno

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Fethi Özer, Mert Göckan, Kayra Cihan, Ensar Kemaloğlu, Ataol Taylan Karapınar, Marco Dulca

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Clarke Harris (dk. 28 pen.), Muhammed Enes Kiprit (dk. 90+6 pen.) (Pendikspor), Benhur Keser (dk. 57 pen.), Moreno (dk. 90+1) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Taha Emre İnce (dk. 55) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Thuram, Bekir, Kerem (Pendikspor), Moreno (Kayserispor)

Kaynak: İHA
KayserisporPendiksporEmre İnceTrendyolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Pendikspor, 10 kişi kaldığı maçta 90+6'da penaltıyla 2-2'yi yakaladı - Son Dakika
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