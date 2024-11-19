FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı ekibe borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.
Son Dakika › Spor › Pendikspor'a FIFA'dan Transfer Yasağı - Son Dakika
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