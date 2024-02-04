 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pendikspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek 11 puan topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pendikspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek 11 puan topladı

Pendikspor, Adana Demirspor\'u mağlup ederek 11 puan topladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Pendikspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

04.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Pendikspor, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla yendi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu galibiyetle birlikte puanını 26'ya yükselten Ivo Vieira'nın öğrencileri, Süper Lig'de de 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligde son olarak Antalyaspor'a evinde mağlup olan İstanbul ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son 5 müsabakada 11 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u yenerken, Hatayspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek 11 puan topladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Pendikspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek 11 puan topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement