Pendikspor-Ankaragücü Maçı: İlk Yarı Ankaragücü\'nün 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada rakibini geçip ceza sahası dışı sağ çaprazdan Morutan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alpaslan Öztürk'e çarpıp Sowe'un önünde kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Sowe'un yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.

18. dakika ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, yaptığı vuruşta yakın tarafta iki kale direğinin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Mujakic'in geri pasında kaleci Bahadır Güngördü'nün uzaklaştırmadığı top ceza yayı üzerinden Oscar Romero'nun önünde kaldı. Oscar'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Pendikspor: Burak Öğür, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Halil Akbunar, Oscar Romero, Gökcan Kaya, Ahmed Hasan

Yedekler: Erdem Canpolat, Murat Akşit, Emre Taşdemir, Vukovic, Kappel, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Melih Güney, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Rodrigues, Djokanovic, Macheda, Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Efkan Bekiroğlu (dk. 18) (Ankaragücü)

Sarı kart: Cephas (Ankaragücü) - İSTANBUL