Stat: Pendik
Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 89 Görkem Bitin), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 56 Bekir Karadeniz), Wilks (Dk. 89 Berkay Sülüngöz), Denic, Ahmet Karademir (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 87 Thuram)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Ndongala (Dk. 62 Topalli), Messaoudi (Dk. 79 Faruk Can Genç), Bacuna, Samake (Dk. 69 Tanque)
Goller: Dk. 60 Denic, Dk. 90+4 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mulumba, Dk. 60 Bacuna, Dk. 88 Atınç Nukan (Bandırmaspor), Dk. 49 Kitsiou, Dk. 76 Denic, Dk. 90 Utku Yuvakuran (Atko Grup Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Bandırmaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?