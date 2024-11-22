Pendikspor Başkanı'ndan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Pendikspor Başkanı'ndan Hakem Eleştirisi

Pendikspor Başkanı Özdemir, 2-2 biten maçın hakemi Dursun'un kararlarına sert tepki gösterdi.

22.11.2024 23:23
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, maçın hakemi Yunus Dursun'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, "Maçın hakemine teşekkür ediyorum. Maçın nasıl ince ince alınıp rakip takıma verildiğini hepimiz gördük. 2-0 öndeyiz diye penaltıyı vermiyorsun, VAR'a gitmiyorsun. Bu kararla 30'a yakın futbolcumuzun emeğini çalıyorsun. Böyle bir sistemde adalet beklemek mümkün değil. Hakem, resmen maçı aldı ve beraberliği rakip takıma verdi" dedi.

"Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağız"

Pendikspor'un sahipsiz olmadığını vurgulayan Özdemir, "Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağız. Gerekli adımları atmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hakem, gözünün önündeki net pozisyonları görmezden geliyor. Üç tane sarı kartla geçiştirilen pozisyonlar, ikinci sarıdan kırmızı kartı vermemesi ve birçok bariz hata, adalet duygusunu zedeliyor" diye konuştu. Son olarak Özdemir, maçın hakemi Yunus Dursun için, "Bu gece başını yastığa koyup rahat uyuyabilirsen, uyu. Ama biz bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Özdemir, Pendikspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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