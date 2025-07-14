Pendikspor Berkay Sülüngöz ile Sözleşme Uzattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, 29 yaşındaki stoper Berkay Sülüngöz'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay Sülüngöz ile yola devam! Pendiksporumuz, Berkay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Birlikte nice başarılara" denildi. - İSTANBUL