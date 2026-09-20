Pendikspor-Bodrum FK 1-1 bitti, VAR uyarısıyla ev sahibinin penaltısı iptal edildi - Son Dakika
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Pendikspor-Bodrum FK 1-1 bitti, VAR uyarısıyla ev sahibinin penaltısı iptal edildi

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Süper Lig 8. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK, Ege Bilsel'in 55. dakika golüyle öne geçti; Pendikspor, Emrah Başsan'ın 65. dakika golüyle eşitliği yakaladı; 67. dakikada VAR uyarısı sonrası ev sahibinin penaltı kararı iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanattan Abifade'nin yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35. dakikada Hakan Yeşil'in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası sağından iyi yükselen Mesut Özdemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı dışına gitti.

38. dakikada Aboubakar'ın pasında sol kanatta topla buluşan Fernando'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

48. dakikada Tomas Moreira'nın ara pasında topla buluşan Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Utku Yuvakuran, ayaklarıyla yaptığı müdahaleyle topu kornere çeldi.

55. dakikada sağ kanattan Berşan Yavuzay'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Ege Bilsel, uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

65. dakikada Mesut Özdemir'in savunma arkasına gönderdiği yerden pasta topla buluşan Hakan Yeşil, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalırken altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Sousa, ayaklarıyla topu çıkardı. Pozisyonun devamında boşta kalan meşin yuvarlağı Emrah Başsan kafayla ağlara gönderdi. 1-1

67. dakikada Kerem Kalafat'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Hrelja'nın içeri çevirdiği top, Ali Aytemur'un eline çarparak oyun alanı dışına çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, elin doğal konumda olduğuna karar vererek penaltıyı iptal etti.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Buğra Can Semercioğlu, Murathan Çomoğlu

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 82), Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Mehmet Doğan, Hakan Yeşil (Manga dk. 78), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hrelja (Onuralp Çakıroğlu dk. 82), Abifade (Emrah Başsan dk. 63), Thuram (Muhammed Kiprit dk. 78)

Yedekler: Emre Koyuncu, Taha Emre İnce, Soldo, Efehan Pekdemir, Susak

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya, Tomas Moreira (Mustafa Erdilman dk. 71), Fernando, Loshaj (Ege Arslan dk. 72), Ege Bilsel, Aboubakar (Devrim Şahin dk. 88)

Yedekler: Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Gashijani, İsmail Tarım, Enes Koç, Providence, Boran Başkan

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Emrah Başsan (dk. 65) (Pendikspor), Ege Bilsel (dk. 55) (Bodrum FK)

Sarı kart: Bekir Karadeniz (Pendikspor)

Kaynak: İHA
Emrah BaşsanPendiksporBodrumFutbolSporEgeSon Dakika

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