Pendikspor, Erciyes'te Kamp Yapıyor
Pendikspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.
PENDİKSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
1'inci Lig ekibi Pendikspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: DHA
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