Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi - Son Dakika
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Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

03.04.2022 17:04

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Böylece bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Pendikspor ile Eskişehirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

GÖRKEM BİTİN YILDIZLAŞTI

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 60. dakikada Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü ise 88. dakikada Berkay Köse'den geldi. Öte yandan Eskişehirspor'da Metehan Toprak, 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BİTİME 5 HAFTA KALA 1. LİG'E YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 64'e çıkardı ve bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek. Eskişehirspor ise 21 puanda kaldı.

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SON DAKİKA: Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi - Son Dakika
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