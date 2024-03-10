Pendikspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımdaki fotoğrafta tiyatro perdesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu logosu ve "2023-2024 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor." ifadesi yer aldı.
Paylaşımda, tarafsızlık kelimesinin sözlük anlamı yazılarak, "Senaryonuz işlemeye devam ediyor, lig sonunda amaçladığınız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz!" denildi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi - Son Dakika
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından hakemlere ve kararlarına tepki göstererek, oyunun durmasına ve sarı kartlara olan tepkisini dile getirdi. Dzeko, Türk futbolunun imajını olumsuz etkilediğini belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?