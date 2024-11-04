Pendikspor İç Sahada Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pendikspor İç Sahada Galip

Pendikspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek sezonun ilk iç saha galibiyetini aldı.

04.11.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Evrim Esendemir, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, iç sahada sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "İstediğimiz oyun standardını sahada uygulayarak kazanmasını bildik" dedi.

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Pendikspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Pendikspor Yardımcı Antrenörü Evrim Esendemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İç sahada oynadıkları maçlarda sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Esendemir, "Bugünkü oyunumuz içerisinde bulunduğumuz durumdan yukarı doğru ivmelenme niyetiydi. Manisa FK maçı öncesi play-off hattında bulunan rakiplerimizi kovalamaya devam edecektik yada bulunduğumuz kritik bölgede kalmaya devam edecektik. Pendikspor olarak burada iyi bir oyun standardını oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle iç sahadaki grafiğimizi tersine çevirmek, 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alınan seriyi tersine çevirmek adına önemli bir maçtı. Burada bir oyun dengesine ihtiyacımız oldu. Bunu Manisa FK'nın oyun planlarına karşı planlar olarak, hem kendi oluşturmak istediğimiz oyun standardını sahada uygulayarak kazanmasını bildik. Kazanarak devam ediyoruz. Bu bizim adımıza oldukça sevindirici. Her şeyin yanında Pendikspor'un iyi oyunculardan kurulu olduğunu, iyi karakterli olarak bugün sahaya her şeyini veren oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor İç Sahada Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 00:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Pendikspor İç Sahada Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.