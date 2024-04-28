Pendikspor ile Kayserispor Arasında İlk Yarı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Pendikspor ile Kayserispor Arasında İlk Yarı Berabere Tamamlandı

Pendikspor ile Kayserispor Arasında İlk Yarı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Pendikspor, 7. dakikada Ndiaye'nin golüyle öne geçerken, Kayserispor, 45+2. dakikada Boa Morte'nin golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

28.04.2024 16:59
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Stat: Pendik

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 7 Bourabia (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pendikspor ile Kayserispor Arasında İlk Yarı Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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