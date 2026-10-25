Pendikspor, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı; Şahin ilk maçında yukarıları hedefliyor - Son Dakika
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Pendikspor, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı; Şahin ilk maçında yukarıları hedefliyor

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Pendikspor, Kayserispor\'la 2-2 berabere kaldı; Şahin ilk maçında yukarıları hedefliyor
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni teknik direktör Murat Şahin ilk maçının ardından Pendikspor'u bulunduğu durumdan daha iyi yerlere getirmek istediğini söyledi.

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Pendikspor'u şu anda olduğu durumdan daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Pendik ekibinde yeni göreve gelen ve ilk maçına çıkan teknik direktör Murat Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "İlk maçımız. Hem kendi camia, hem oyuncu grubuma, hem yönetim kurulumuz; 3 gün önce anlaştık. Pendikspor'u şu anda olduğu durumdan daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Ciddi bir oyuncu grubu var. İki farklı yarı, enteresan bir maç oldu. İlk yarı daha farklı olabilirdi. İptal edilen bir pozisyon var. 35 yıla yakın bu işin içindeyiz. Bu ülkede hakemler tartışılacak. Onlarla sorunumuz yok. Verdiği 3 penaltı da doğru. Bu kadar tecrübeliler, bizim attığımız golle bildiğim kadarıyla düdük çalmasına gerek yoktu. Kayseri iyi bir takım. Şampiyonluğa oynayan takım kurmuşlar. Biz de genç ve tecrübeli oyuncularımızla birlikte iyi bir harman yapıp olduğumuz durumdan daha iyi hale gelmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Takımın kendi güvenine gelmesi için önemliydi"

Şahin, uzatmalarda atılan golün kendileri adına çok önemli olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"10 kişi kaldıktan sonra planımız, oyuncu değişikliklerimiz; her şey değişti. Beraberliğe çok sevinen bir antrenör tipi değilim. 90 artılarda gol yiyip, 90+4'te 2-2 yapabilmek önemliydi. Takım olabilmemiz için ve takımın kendine tekrardan güvenebilmesi açısından önemliydi. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pendikspor daha iyi yerlere gelecek. Hep birlikte bunu başaracağız."

Kaynak: İHA
Murat ŞahinKayserisporPendiksporTrendyolSporSon Dakika

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