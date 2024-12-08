Pendikspor, Sakaryaspor\'u 3-0 Mağlup Ederek 3 Puan Aldı

Pendikspor, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.
1'inci Lig'in 15'inci haftasında Pendikspor, evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Abdülhamit Söyler üstlendi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 21'inci ve 45+5'inci dakikada Eze, 45+2'de ise Kappel kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor 22 puana yükselirken, konuk ekip Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.
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