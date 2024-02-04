Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: \'3 puanı hak ettiğimiz düşünüyorum\'

Spor

- Ivo Vieira: "3 puanı hak ettiğimiz düşünüyorum"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Adana Demirspor karşısında 2-1'lik skorla aldıkları galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir müsabaka olacağı tahmin ettiklerini aktaran Vieira, "Maçtan önce bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. İyi başladığımız ilk yarıda iki skor bulduk. İlk yarının sonlarında doğru da çok net bir pozisyon kaçırdık. Belki de 3-0 içeri girebilirdik. İkinci yarıya başladığımızda rakibimiz biraz daha baskılı başladı, oyuna denge getirmek istedi. Tabii biz de geçiş oyununa döndük. Oyuncularım maçı korumak adına, 3 puanı korumak adına çok çalıştı. Bunu da başardılar. Bunun için mutluyuz. Bugün hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum" dedi.