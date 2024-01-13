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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını ve hak ettikleri 1 puanı aldıklarını söyledi.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık
13.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 1-1 biten Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Bizim için ilk yarısı iyi geçmeyen bir maçtan sonra karşılaşmanın sonunda hak ettiğimiz 1 puan aldık. Maçın ilk yarısında maça iyi başlayamadık. Organizasyonları yapamadık ama maçın ikinci yarısında da beklemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım mücadelede bırakmadı. 4-5 tane de pozisyonumuz vardı. Sonunda da hak ettiğimiz bir golü bulduk ve 1 puanı aldık" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık - Son Dakika
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