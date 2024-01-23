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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Kasımpaşa maçının zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, oyuncularının maçı bırakmadığını ve sonuna kadar savaştığını söyledi. Vieira ayrıca, takıma yapılacak 2-3 transferin daha güçlü bir takım olmalarını sağlayacağını ifade etti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar
23.01.2024 - 23:24,
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Kasımpaşa maçının zor bir karşılaşma olduğunu söyleyerek, "Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Pendikspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya bakıldığında zor bir maç olduğunu ifade eden Ivo Vieira, "Maça baktığımız zaman zor bir maçtı. 2 kez geriye düşmemize rağmen beraberlik sağladık. Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar. Sonunda da bulduğumuz bir golle galip geldik. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2-3 transfer daha bizi daha güçlü yapacak"

Takıma yeni katılan Umut Nayir ve Mame Thiam'ın performansının sorulması üzerine Vieira, "2 tane transferimiz geldi. Arkadaşlar takımlarına yardımcı olmak için geldiler. Bunları da bu zamana kadar yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. 2,3 transfer daha bizi daha güçlü yapacak. Birkaç transfer daha ligde tutulur hale gelerek, puan tablosunda daha üst sıralara yükselen bir takım olmamızın yoluna açacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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