Pendikspor, Theo Walcott'u transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Pendikspor, Theo Walcott'u transfer etmek istiyor

23.06.2023 11:18

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'umağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor, transferde çok büyük oynuyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü futbolcu Theo Walcott'u gündemine aldı. Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, güçlü bir kadro kurmak yolunda ilk adımı Theo Walcott ile atıyor. İstanbul ekibi, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'umağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor, transferde çok büyük oynuyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü futbolcu Theo Walcott'u gündemine aldı.

WALCOTT İÇİN HAREKETE GEÇECEKLER

Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, güçlü bir kadro kurmak yolunda ilk adımı Theo Walcott ile atıyor. İstanbul ekibi, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

GEÇEN SEZON 4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

11 yıl Arsenal'de forma giyen Walcott, 2017-2018 sezonunda Everton'a transfer olmuştu. İngiliz futbolcu daha sonra buradan Southampton'a gitti. Walcott geçen sezon Southampton formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 2 gol-2asistlik katkı verdi.

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Theo Walcott, Spor, Son Dakika

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