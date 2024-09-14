Pendikspor'un Galibiyeti - Son Dakika
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Pendikspor'un Galibiyeti

Pendikspor, Boluspor'u 2-1 yendi; teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

14.09.2024 00:47
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yeniden Boluspor'un Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Süratli oyuncularımızla bir iki pozisyon yakaladık. Ama tam tersi biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu." dedi.

Kahraman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Pendikspor'un geçen hafta puan kaybı yaşadığını anımsatan Kahraman, "Buna rağmen iyi bir takım ve gücünü biliyoruz. Ona göre çalıştık. İlk yarı biraz da 43. dakikaya kadar neredeyse pozisyonu yok Pendik takımının." diye konuştu.

Boluspor'un istediği performansı gösteremediğini aktaran Kahraman, "Takıma milli takım arasında geldim. 9 gün çalışabildik. Mili takımdan dönen oyuncular vardı. Onların eksikleri çok belliydi zaten. Bu süre içerisinde bu takıma iyi işler yapacağız. Bu süreci doğru bir şekilde yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

-Siltaş Yapı Pendikspor cephesi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmaya, yeni hoca değiştirmiş, yeniden enerji yakalamaya çalışan bir takıma karşı zorlanacaklarını bilerek çıktıklarını ifade eden Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Farklı bir galibiyet alacağımız bir maçta son 15 dakikada strese girdik. Verilen penaltı. Rakibin maç boyu baktığımızda pozisyonu bile yok. Neredeyse 75 dakika iyi bir oyun vardı. Kaybedilen maçların telafi edilmesi gerekiyor. Böylesine önemli bir deplasmanda bu kaybı telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Bugün kadro derinliği probleminden dolayı oyuna koyduğumuz oyuncularla ilgili sorunlar yaşadık."

Kaynak: AA

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