Pendikspor'un Play-Off Hedefi

11.04.2026 19:01
Teknik Direktör Kaloğlu, play-off hedeflerinin ardından Süper Lig'e çıkmayı umuyor.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hedeflerinin ligi play-off hattında bitirmek olduğunu belirterek, "Play-off'lardan sonra inşallah Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu müsabakayı değerlendirdi. Kaloğlu, "Son dakika yediğimiz gol üzücü. Kazanmak için çıktık. İlk yarı Çorum FK'nın pas bağlantılarını kapattık. Topa hakimdik, iyi hücumlar da yaptık. Kompakt bir görüntü verdik ve bu da ilk yarıyı çok iyi bitirmemizi sağladı. İkinci yarıda da aslında her şey iyi gidiyordu. Rakibe verdiğimiz pozisyon yoktu, maçın genelinde de pozisyon yoktu. Görkem'in kırmızı kartıyla eksik kalmamız dengeyi biraz değiştirdi. Biraz daha savunmada kalmamızı sağladı. Eksik olmamıza rağmen hücuma da çıktık aslında ama değerlendiremedik. Son dakikalarda maalesef şanssız bir gol yedik. Sonuçta bu ligin en kaliteli, en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz ve onların üçüncülük hedefi var. Biz de son dönemde sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor ama tam hazır değiller. Geldiğimizden beri çok şanssız kaçırdığımız maçlar oldu. Bugün de onlardan biri. 3 puanla bitirebilirdik. Oyuncularımdan gurur duydum. 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Hedefimiz play-off. Play-off'lardan sonra da inşallah Süper Lig'e çıkacağız. Önümüzde Iğdır maçı var, kazanmaya gidiyoruz oraya. İnşallah son hafta gelmeden play-off'ta yerimizi garantileriz. Çorum FK'yı da tebrik ederim, onlar da iyi mücadele etti. Yapacak bir şey yok, üzgünüz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
