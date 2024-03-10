Pendikspor Yardımcı Antrenörü: Emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz - Son Dakika
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Pendikspor Yardımcı Antrenörü: Emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe'ye yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, maçta emeklerinin çalındığını söyledi. Şafak, maçın ikinci yarısında hakem kararlarıyla mağlup olduklarını ve Türkiye'deki hakemlerin Avrupa'daki hakemlerden farklı olduğunu ifade etti.

10.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:34
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Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe'ye yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, "Maça iyi başladığımızı düşünüyoruz. Rakibe karşı nasıl durdurmamız gerektiğini, duran top çalışmalarımızı nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini çalıştık. Maçın ikinci yarısında ciddi olarak değişti. Tünelde bazı oyuncular hakeme yüklendi. Daha sonra ikinci yarısında bu şekilde etkilendi diye düşünüyorum. İkinci yarı başladığımızda çok fazla geriye çekilmeyi düşünmüyorduk. Çok kolay fauller çalınınca mecbur kaldık. Bazı oyuncularda zorunlu değişikliğe gittik. Özellikle Welinton'un pozisyonu faul verebilirsiniz ama kırmızı kart gerektiren pozisyon olduğunu düşünmüyoruz. 3. golde Rassoul'e net faul vardı. Hakem arkadaşımız bunu da görmemezlikten geldi. Takımımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz"

Kırmızı-beyazlı kulübün puan tablosunda kritik pozisyonda olduğunu belirten Şafak, "Ciddi anlamda yatırım yapılmış durumda. Fenerbahçe çok büyük camia saygı duyuyoruz. Ama bize de saygı duymalarını istiyoruz. Tamamen hakem aldı oyunu rakip takıma verdi. Milli takım arasında takıma dokunuşlar yapmayı düşünüyoruz. Bugün yenildiğimiz için emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz" dedi.

Şafak, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili sorulan soruya, "Normal bir şekilde itiraz ediyordu, saha içerisine girdiği için hakem kırmızı kart gösterdi. Kararlar verilirken o tarz da tepkiler olabiliyor" yanıtını verdi.

" Türkiye'deki hakemlerle Avrupa'da kurallar aynı olduğunu düşünmüyorum"

Türkiye ligi ile Avrupa kupalarında oynanan maçlardaki hakem kararları hakkında konuşan Şafak, "Türkiye'deki hakemlerle Avrupa'da kurallar aynı olduğunu düşünmüyorum. Oradaki seyir zevki çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hakem arkadaşlarımız bize destek olması lazım çok kolay kartlar çıkmaması lazım, kolay fauller çalınmaması lazım, mücadeleye müsaade edilmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor Yardımcı Antrenörü: Emeklerimizin çalındığı için çok üzgünüz - Son Dakika

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