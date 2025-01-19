Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Yendi

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

19.01.2025 18:11
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Jetmir Topalli'nin kale önüne ortasında Eze gelişine vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayında kontrol eden Murat, bekletmeden sağ tarafındaki Topalli'ye aktardı. Topalli'nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Alper Akarsu, gol öncesi Del Valle'nin Berat'a faul yaptığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

55. dakikada Murat'ın sağdan ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırırken, Mesut ceza yayı içinde topu kafayla indirdi. Nuno Sequeira'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0

60. dakikada Bekir'in ceza sahası sağ çaprazından kale önüne ortasında Alpaslan Öztürk kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

61. dakikada derinlemesine atılan topu kontrol eden Emeka Eze'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed sağına yatarak topu çeldi. Seken topa hareketlenen Eze'nin içeriye çevirdiği topu Hasan Kılıç kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem Eze için ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. 3-0

65. dakikada Mesut'un ara pasına koşu yapan Eze, kaleciyi de çalımlayarak yaptığı vuruşta savunmada Muhammed Gök, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

81. dakikada sağdan yapılan ortaya ceza sahası içinde Hasan uzaklaştırmak isterken Kerem Altunışık'ın vuruşunda top direkten döndü.

87. dakikada seken topu kontrol ederek ceza yayına giren Erdem Çalık'ın sert şutunda top kaleci Muhammed'in sağından filelerle buluştu. 4-0

Hakemler: Alper Akarsu, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Pendikspor: Emre Koyuncu, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Tarık Tekdal dk. 69), Nuno Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk. 69), Mesut Özdemir (Tunç Ataç dk. 76), Enes Keskin, Jetmir Topalli (Hasan Kılıç dk. 46), Bekir Karadeniz, Yonathan del Valle (Erdem Çalık dk. 77), Emeka Eze

Yedekler: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Erden Kayra Aydın, Mustafa Çolak

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik (Çınar Yıldızlı dk. 90+2), Emircan Bayrakdar (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 83), Muhammed Gök, Alperen Arslan, Berat Yaman, Ömer Çağrı Ataş (Metehan Ünal dk. 79), Furkan Söyler, Mehmet Güneş, Umut Tanış, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Eray Şişman dk. 79)

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Nuno Sequeira (dk. 55), Alpaslan Öztürk (dk. 60), Hasan Kılıç (dk. 61), Erdem Çalık (dk. 87) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Emeka Eze, Yonathan del Valle (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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