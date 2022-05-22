Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama - Son Dakika
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Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama

22.05.2022 23:39

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, soyunma odasında çılgınlar gibi eğlendi. Dünyaca ünlü hocanın iç çamaşırıyla ıslak zeminde yüzüstü kaydığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Manchester City, 2 farklı geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu 2 golle yenerek tarihi bir şampiyonluk elde etti. Karşılaşma sonrası City soyunma odasında büyük coşku yaşanırken teknik direktör Pep Guardiola'nın yaptıkları olay oldu.

Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama

SOYUNMA ODASINDA KENDİNDEN GEÇTİ

İngiliz devini lig şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Pep Guardiola, şampiyonluğun geldiği tarihi Aston Villa maçının ardından gözyaşlarını tutamadı. Soyunma odasında da büyük sevinç yaşan Katalan teknik direktör adeta kendinden geçti. 51 yaşındaki teknik adam soyunma odasının ıslak zemininde iç çamaşırıyla kaydı, o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
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Son Dakika Spor Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama - Son Dakika
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