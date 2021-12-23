Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerlerinin üçüncüsü Ankara'da yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi'nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yıldız Futbolcu Seminerinin üçüncüsü Ankara'da yapıldı.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen ve açılışını TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in yaptığı seminere, teknik direktörler Samet Aybaba ve Ümit Karan, Gençlerbirliği Kulübü Doktoru Savaş Kudaş, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan katıldı.

Samet Aybaba, semineri takip eden Gençlerbirliği ve Ankaraspor kulüplerinin altyapı futbolcularına anılarını anlatarak, tavsiyelerde bulundu.

Genç futbolculardan çok çalışmalarını talep eden Aybaba, hayatının kırılma anına ilişkin bir soruyu, " Beşiktaş'ta bir maçta kadroya alınmadığımda çantamı topladım ve çıkmaya karar verdim. Doğrusu nereye gideceğimi de bilmiyordum. Arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda Süleyman Seba'yı gördüm. Süleyman ağabey, nereye gittiğimi sordu. 'Memlekete' dedim. Süleyman ağabey, 'Olur mu öyle şey sen bu takımın kaptanı olacaksın' dedi. 11 yıl Beşiktaş forması giydim ve kaptanlığa kadar yükseldim. Süleyman ağabeyin arkamdan seslenmesi hayatımın kırılma anı oldu." şeklinde yanıtladı.

Futbolculara iyi beslenmeleri ve dinlenmeleri uyarılarında bulunan Doktor Savaş Kudaş da okumanın ve kendini geliştirmenin önemine dikkati çeken değerlendirmeler yaptı.

ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan çevre konusunda gençleri bilinçlendirmeye yönelik açıklamalar yaparken Ümit Karan da tecrübelerini paylaştı.

Seminerin ardından genç futbolcular, Samet Aybaba ve Ümit Karan ile fotoğraf çektirdi.