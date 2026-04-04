Pereira: 1 Puan Yeterli Değil - Son Dakika
04.04.2026 20:08
Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, Gaziantep'le 1-1 berabere kalmaktan memnun olmadıklarını belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldıkları 1 puandan memnun olmadıklarını söyledi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pereira, "Bugün aslında iyi bir futbol oynamadık. Zor bir maçtı. Genel olarak Gaziantep ekibi bizden daha iyi oynadı. Dürüst olmak gerekirse bizden daha iyilerdi ama daha net pozisyonları da biz bulduk. Bugün 1 puan aldık ama bu sonuçtan memnun değiliz. Daha iyi olabilirdik. Maçı da kazanabilirdik ama ilerisi için 1 puan da bizim için önemli. Çok yediğimiz maçları geride bıraktık ama bugün yediğimiz golü de kabul edemeyiz. Genel olarak mutluyum. Milli aradan sonra odak biraz düşer ama ben iyi döndüğümüz düşünüyorum. Bahanemiz olamaz. 1 puan, 1 puandır. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçına odaklanacağız. Bu maçı kazanmış olsaydık Gaziantep'i geçecektik ama kazanamadık. Bu nedenle sonuçtan mutlu değilim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
