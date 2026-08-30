Pereira: 'Bu Mağlubiyeti Hak Etmedik'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor yenilgisi sonrası, "Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde başladık. Sonrasında Hwang'ın iptal edilen golü var. Sonrasında biraz kontrolü kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık. Pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye çalıştık. Açıldığı zamanlar oldu gol pozisyonu da böyle gelişti. Uzaktan şutla harika gol attı Eyüpspor oyuncusu ve 1-1 oldu. Devrede bazı değişiklikler yaptık. 2-3 tane net olmasa bile pozisyonlara girdik. 2-1'i yakalayabilmiş olsak maç farklı olurdu. Son dakikada frikikten gol yedik. Çizgide hava topu müdahalesinde başarılı olamadık. Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı değildik. Bugün kaybettiğimiz de dünyanın en kötü takımı değiliz" ifadelerini kullandı.

"Ligimizin daha iyi sahalara sahip olması gerekiyor"

Erken atılan golün takımı etkileyip etkilememesiyle ilgili soruya Portekizli teknik adam, "Biraz etkilemiş olabilir evet. Süper Lig, Türkiye'nin en üst seviyesinde bir lig ama dün alt ligde bir maç oynandı. İyi maç istiyorsak daha iyi şartlar olması gerekiyor. İki maçın aynı hafta aynı sahada olmaması gerekiyor. Saha yüzünden kaybetmedik; bahane olarak algılansın istemiyoruz. Büyük oyuncular buraya geliyor. Daha iyi sahalara sahip olmamız gerekiyor" yanıtını verdi.