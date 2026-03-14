Pereira: Futbol Bale Değil!

14.03.2026 23:21
Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, Göztepe maçı sonrası hakem kararlarına eleştirilerde bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Göztepe maçının ardından, "Futbol bir temas oyunudur; büyük liglere, örneğin Premier Lig'e bakmamız gerekiyor. Burada yaptığımız iş bale değil, yüzme havuzunda da oynamıyoruz" söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Adil bir maç olması durumunda sahadan üç puanla ayrılmayı beklediklerini kaydeden Pereira, "Bugün olanlardan sonra aslında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Hakemle ilgili konuşmayı normalde sevmiyorum ama böyle olunca sessiz kalmak imkansız. Her hafta aleyhimize kararlar alınıyor. Beşiktaş, Galatasaray kupa maçı ve Başakşehir maçlarında aleyhimize verilen penaltılar inanılmazdı. Bugün verilen penaltı ise inanılır gibi değil. Sanki çocuğumla oynuyorum, ufak bir dokunuyorum ve düşüp penaltı veriliyor. Futbol bir temas oyunudur; büyük liglere, örneğin Premier Lig'e bakmamız gerekiyor. Burada yaptığımız iş bale değil, yüzme havuzunda da oynamıyoruz. Hafta boyunca hedeflerimize ulaşabilmek için tüm ekip ve kulüp personeliyle çok sıkı çalışıyoruz, maçta ne yapmamız gerektiğini anlasınlar diye resmen oyuncularımın canını çıkarıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorlar, iyi futbol oynuyoruz ama maçta her zaman aleyhimize gelişmeler oluyor. Herkes hata yapabilir ancak her şeyin ekranda daha net görülebildiği VAR sistemi tamamen bu durumlar için var" ifadelerini kullandı.

Taktiksel oyun planı

Hakemleri konuşmayı bırakıp tamamen oyuna odaklanmak istediğini belirten Pereira, Göztepe karşısında sahaya yansıttıkları taktiksel plana değinerek, "Bizim için oyun her zaman daha önemli. Göztepe'nin savunmada 5-3-2 dizilişiyle durduğunu biliyorduk ve rakibe göre bazı değişiklikler yaparak dörtlü oyun kurduk. Bu şekilde alan bulduk, top daha fazla bizde kaldı ve penaltı pozisyonuna kadar Göztepe topa bile dokunamadı. Saha içi dağılımımız sayesinde kanat ve bek oyuncularımız geniş alanlar bularak pozisyonlara girdi. İlk yarı çok iyi bir futbol oynadık. Bir, iki, hatta üç gol bile atabilirdik. İkinci yarı Göztepe bazı değişiklikler yaparak işleri bizim için zorlaştırdı. Oynamak isteyen bir takım olduğumuz için normal sayılabilecek basit pas hataları yaptık. Onlar da zaten iyi oldukları duran toplardan birkaç kez, son dakikalarda ise biz risk aldıktan sonra pozisyona girdiler ama o zamana kadar çok etkili olduklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Maçın son bölümü ve mücadele

Maçın son bölümündeki hamleleri ve oyuncularının sahadaki mücadelesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü sonuna kadar inandılar, her şeylerini ortaya koydular ve yaşananlara rağmen maç içinde savaşıp bir puanı aldık. Oyuna sonradan giren isimler takıma çok büyük katkıda bulundu. İbrahim Kaya üç dakika, Efecan ise 10 dakika oynamalarına rağmen takıma yardımcı oldular. Oyunun son bölümü normalde sevmediğim şekilde çok gitti geldi oyununa döndü. Ancak buradan ekibime de teşekkür etmem gerekiyor, biraz daha risk almamız gerektiğini söylediler. İbrahim Kaya'yı santrfor pozisyonunda oyuna dahil ettik, üç santrforla bir şeyler üretmeye çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. Bugün galibiyet alamadıysak bu bizim hatamızdan dolayı değil, tamamen başka etkenlerden kaynaklandı. Adil bir maç olsaydı sahadan üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
