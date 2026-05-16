Pereira: Gelecek Sezon Daha İyi Olacağız

16.05.2026 20:15
Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, gelecek sezon hedeflerini ve performanslarını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, gelecek sezonda takımı üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Joao Pereira, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün yeterince iyi oynamadıklarını aktaran Pereira, "Ne yazık ki bugün kazanamadık. Yeterince iyi bir performans gösteremedik. Aslında maça iyi başlamıştık. Oyunu kontrol ettik. Sonra şansın da yardımıyla Meschack ile golü bulduk. İkinci yarıda yediğimiz ilk gol, bütün sezon boyunca çalıştığımız bir pozisyondu. Oyuncular, bu tarz maçlara iyi motive olamayabiliyorlar. Süper Lig seviyesinde böyle goller yemememiz lazım. Sonrasında penaltı oldu. Büyük ihtimalle karar doğruydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Geriye düşünce sistemi değiştirdik. Golü bulmaya çalıştık. Kazanmak için yeterince iyi değildik." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, gelecek sezon daha iyi olmaya çalışacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek sezon için hatalarımızdan ders almalıyız. Şimdi dinlenme vakti. Önümüzdeki sezon daha fazlasını isteyeceğim. Daha sert olacağım. Alanyaspor'u üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Genel olarak iyi bir performans gösterdiler. İlk kez profesyonel bir ekipte bütün sezon boyunca takımın başında görev aldım. Çok fazla galibiyetimiz yok. Çok fazla beraberliğimiz var. Bu beraberliklerin bazıları adil değildi. Yönetim ve başkana teşekkür ediyorum. Bana karşı çok sabırlı davrandılar. Süper Lig'de çok fazla takımın hocası değişti ama yönetim bana sabır gösterdi. Sürece güvendiler. Geçen sezona göre daha iyi bir yerde ligi bitirdik. Şimdi önümüzdeki dönem için odaklanmamız lazım."

Kaynak: AA

