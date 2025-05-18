Pereira: Hala Her Şey Bizim Elimizde

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hala her şey bizim elimizde" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Yine bir kez daha bir maça çok iyi başladık. İyi oynadık. Özgüvenli oynadık. Golü bulup avantajlı da sağlamıştık aslında. Çok önemliydi bu bizim için. İlk yarının sonuna doğru girerken avantajımızı artırıp daha fazla gol atıp ikinci yarıyı daha farkla önde bitirebilirdik. İkinci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını söyleyebilirim. İkinci yarıda Beşiktaş daha iyi oynadığından dolayı bizim oyuncularımızda biraz performans düşüklüğü oldu. Çünkü skoru koruma psikolojisi ile biraz gerilediler maçta. Çünkü artık öne geçtiği maçı kaybetmek istemiyor oyuncularım ve çok iyi bir durumda olduğumuz için psikolojik baskı olabiliyor. Biz geçiş oyununda ikinci golü de bulabilirdik. 2-0 yapabilirdik. Maalesef yapamadık. Daha sonra Beşiktaş gol attı ve biz de golü yemiş olduk. Şu anda bizim ana hedefimiz ilk yarıdaki oyunumuzu maçın tamamına yayıp ikinci yarıda da aynı şekilde oynamak ve burada en önemli nokta ise şu anda hala her şey bizim elimizde. Ben oyuncularımı özellikle ilk yarıdaki performanslarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok iyi oynadılar. Çok güzel karakter gösterdiler ilk yarıda. Tekrardan tebrik etmek istiyorum oyuncularımı. Çünkü çok iyi bir takıma karşı çok iyi oynadılar. Oyun planına bağlı bir şekilde yapmak istediklerinizi yaparak oynadılar. Bu şu anda da bundan sonra da artık hafta içinde bir sonraki maçımıza hazırlanacağız" diye konuştu. - ANTALYA