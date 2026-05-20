Pereira'nın Dünya Kupası Favorileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pereira'nın Dünya Kupası Favorileri

20.05.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, Fransa'yı favori, İspanya ve Portekiz'i gizli favori olarak görüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya'nın doğal favori olduğunu belirterek, "Benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum." dedi.

Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Pereira, AA muhabirine Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz'in turnuvadaki grubu fark etmeksizin her takıma karşı oynayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Pereira, "Grup çok fark etmez. Rakip Arjantin de olsa, başka bir takım da olsa Portekiz için değişen bir şey olmaz. Çünkü çok iyi bir takıma ve çok kaliteli oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Portekiz'in oyuncu kalitesine dikkati çeken Pereira, şunları söyledi:

"Joao Cancelo, Barcelona'da şampiyonluk yaşadı. Kadroda Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva var. Bu şekilde dünya şampiyonluğuna oynayabilecek 20 oyuncu sayabilirim. Hatta Portekiz'den iki ayrı takım bile çıkarılabilir. Kadroda dünyanın en iyi takımlarında oynayan çok önemli isimler var. Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ve bu isimlere katabileceğimiz Gonçalo Ramos gibi oyuncularımız mevcut."

"Favorim Fransa, gizli favorilerim İspanya ve Portekiz"

Pereira, Dünya Kupası formatının lig maratonundan farklı olduğunu ve maç maç ilerlemek gerektiğini kaydetti.

Turnuvanın gruptaki 3 maçla başladığını anlatan Pereira, "Bu maçlardan birini kaybettiğinizde hemen 'eleniyoruz' düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ancak her şeye rağmen Portekiz'in çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sürecin çok zorlu geçeceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvadaki şampiyonluk adaylarını ve gizli favorilerini de açıklayan Pereira, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi her zaman doğal favori olan takımlar var. Ancak benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ve bu sene çok iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum. Her iki takımın da çok kaliteli oyuncuları var. Ayrıca bizim takımımız Alanyaspor'dan Elia Meschack da Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla turnuvada yer alacak ve Portekiz ile aynı grupta mücadele edecekler. Umarım gruptan Portekiz birinci, Kongo ise ikinci olarak bir üst tura yükselir."

Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuların Lionel Messi için verdiği mücadeleyi hatırlatan Pereira, benzer bir senaryonun bu turnuvada Cristiano Ronaldo için geçerli olacağını dile getirdi.

"Ümit Akdağ Milli Takım için iyi bir seçenek olabilir"

Alanyasporlu genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın performansına dikkati çeken Joao Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok iyi bir teknik direktörü var ve takımı Dünya Kupası'na taşımayı başardı. Kendi fikrimi belirtmem gerekirse, ben olsam Ümit Akdağ'ın milli takım için iyi bir seçenek olabileceğini düşünürüm. Ancak 'kesinlikle gitmeli' ya da 'gitmemeli' şeklinde bir yorum yapamam. Eğer milli takım hocası beni arayıp danışırsa, kendisiyle oyuncum hakkındaki fikirlerimi memnuniyetle paylaşırım."

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira'nın Dünya Kupası Favorileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:19:32. #7.12#
SON DAKİKA: Pereira'nın Dünya Kupası Favorileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.