Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda

24.02.2026 19:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i mağlup eden Bodo/Glimt, 3-1'in rövanşında Inter ile karşı karşıya gelecek. Maaş bütçesi 8 milyon Euro, takım değeri ise sadece 58 milyon euro olan Bodo/Glimt'in bu başarısı dünya çapında popüler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Norveç ekibi Bodo/Glimt, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek.

ÖNCE CITY VE ATLETICO'YU DEVİRDİLER

Bu karşılaşma Bodo/Glimt için adeta tarihi bir önem taşıyor. 58 milyon Euro'luk kadro değeri ve 8 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Norveç ekibi, Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayarak ilk 6 maç sonunda 3 puan toplayabilmişti. Bir üst tura çıkma hayalini mucizelere bırakan Bodo/Glimt, son iki maçta önce sahasında Manchester City'i 3-1, daha sonrasında da Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yenerek kendisini ilk 24 içerisine attı ve bir üst tura yükselerek tüm dünyada popüler hale geldi.

SIRADAKİ KURBAN INTER

Play-off turunda Inter ile eşleşen Norveç temsilcisi, geride bıraktığımız sezonda final oynayan rakibini adeta bozguna uğrattı. 90 dakika boyunca muhteşem bir oyun sergileyen Bodo/Glimt, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kjetil Knutsen'in öğrencileri, İtalya'da da avantajlı skoru alarak peri masalına devam etmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Internazionale, Manchester, Bodo Glimt, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ensari.alp ensari.alp:
    oyun modeli disiplin var bu yüzden iyiler pahalı futbolcularla yürümez takım oyunu olmalı 11 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    8 milyon komple takıma yıllık maaş veriyor, elediği takımlara bakalım yarısına tek futbolcuya veriyordur Bodo Glimt takımı neyi gösterdi bir daha her şey para ile olmuyor, alt yapıdan yetiştirip çıkardığı oyuncularla tarih yazıyor helal olsun 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.