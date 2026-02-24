Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Norveç ekibi Bodo/Glimt, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek.

ÖNCE CITY VE ATLETICO'YU DEVİRDİLER

Bu karşılaşma Bodo/Glimt için adeta tarihi bir önem taşıyor. 58 milyon Euro'luk kadro değeri ve 8 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Norveç ekibi, Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayarak ilk 6 maç sonunda 3 puan toplayabilmişti. Bir üst tura çıkma hayalini mucizelere bırakan Bodo/Glimt, son iki maçta önce sahasında Manchester City'i 3-1, daha sonrasında da Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yenerek kendisini ilk 24 içerisine attı ve bir üst tura yükselerek tüm dünyada popüler hale geldi.

SIRADAKİ KURBAN INTER

Play-off turunda Inter ile eşleşen Norveç temsilcisi, geride bıraktığımız sezonda final oynayan rakibini adeta bozguna uğrattı. 90 dakika boyunca muhteşem bir oyun sergileyen Bodo/Glimt, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kjetil Knutsen'in öğrencileri, İtalya'da da avantajlı skoru alarak peri masalına devam etmek istiyor.