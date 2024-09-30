Peru'da Gençler Dünya Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü gün sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, genç erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Galip Berat Afal 24'üncü oldu.

Genç kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde Şule Nur Tekeli 21'inci, Hatice Yel 31'inci, Elif Berfin Altun 46'ncı sırada yer aldı.

Skeet genç erkekler kategorisini İbrahim Akgürcü 23'üncü, Muhammet Seyhun Kaya 34'üncü, Ahmet Baran ise 46'ncı sırada tamamladı.????