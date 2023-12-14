 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı

İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Pescara'nın teknik direktörü Zdenek Zeman, iskemik atak geçirdi. Tedavisi devam eden Zeman'ın durumu iyiye gidiyor. Ancak sigara alışkanlığını bırakması gerekecek.

Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı
14.12.2023 - 13:31,
Abone Ol

İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Pescara'da iskemik atak (mini felç) geçiren teknik direktör Zdenek Zeman'ın tedavisi sürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Zeman'ın durumu iyi gidiyor. Kliniğinin kardiyoloji başkanı Stefano Guarracini, tecrübeli antrenörün iyileşmeye başladığını ancak kötü alışkanlıklarından biri olan sigarayı bırakmak zorunda kalacağını duyurdu.

Türkiye'de 1999-2000 sezonunda bir süre Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Çekyalı teknik adam Zdenek Zeman, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah antrenmandan önce Zdenek Zeman hafif, geçici bir iskemik atak geçirdi. Pescara'daki Pierangeli kliniğinde hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve stabil, ancak daha fazla kontrole ihtiyacı var" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Pescara, Türkiye, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:03:00. #1.12#
SON DAKİKA: Pescara Teknik Direktörü Zdenek Zeman İyileşmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement