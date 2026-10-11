Petankta Yağmur Tosun Avrupa şampiyonu oldu, kadın milli takım üçüncü oldu

Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Yağmur Tosun, kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon oldu.

Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım ise kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde üçüncü oldu.