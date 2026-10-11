Petankta Yağmur Tosun Avrupa şampiyonu oldu, kadın milli takım üçüncü oldu

Petankta Yağmur Tosun Avrupa şampiyonu oldu, kadın milli takım üçüncü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Yunanistan'daki Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı. Yağmur Tosun altın nokta kategorisinde şampiyon olurken, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım geleneksel takımlarda üçüncü oldu.
Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Yağmur Tosun, kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon oldu.
Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım ise kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde üçüncü oldu.
Kaynak: AA
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