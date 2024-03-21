Spor

- Peter Gulacsi: "Türkiye çok güçlü bir ekip"

BUDAPEŞTE - Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Peter Gulacsi, Türkiye'nin çok güçlü bir ekip olduğunu ve özellikle son maçlarda iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın 33 yaşındaki kalecisi Peter Gulacsi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye çok güçlü bir ekip"

Türkiye Milli Takımı'nın son dönemde çok geliştiğini dile getiren Gulacsi, "Özellikle Montella'nın takımın başına geçmesinden sonra... Türkiye çok güçlü bir ekip. Son dönemde Türkiye, çok disiplinli ve iyi bir görüntü veriyor. Kulübüm Leipzig ile Beşiktaş'a karşı oynadım. Türk Milli Takımı'nda da çok yetenekli oyuncular var. Bundesliga'da da çok fazla Türk oyuncu var. Türk futbolu hakkında oldukça bilgi sahibiyim" ifadelerini kullandı.

"Yarınki maç bambaşka olacak"

Peter Gulacsi, son yıllarda Macaristan olarak Türkiye'ye karşı çok maç oynadıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç bambaşka olacak. Çok büyük bir tutkuyla oynamayı planlıyoruz. Antrenmanlarda uyguladığımız sistemi uygulamaya çalışacağız. Yarın da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldıkları gurubu da değerlendiren başarılı futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda kolay bir grup yok. Her takım çok güçlü ve yetenekli. Bizim grubumuzda üç farklı tarzı temsil eden takım yer alıyor. Almanya çok agresif bir takım, İsviçre çok modern bir futbol oynuyor, İskoçya'da Premier Lig'de oynayan çok yetenekli oyuncu var. Bu ay iki hazırlık maçımız var, haziranda bir kampımız var. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız" cümlelerine yer verdi.