Petkimspor'a kötü haber - Son Dakika
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Petkimspor'a kötü haber

30.03.2022 11:41
Petkimspor'a kötü haber

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'nin erteleme maçında Euroleague devi Anadolu Efes'i sürpriz bir şekilde yenmesine üzüldü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'nin erteleme maçında Euroleague devi Anadolu Efes'i sürpriz bir şekilde yenmesine üzüldü. Büyükçekmece, Anadolu Efes'i deplasmanda 90-89 yenerken, 1.68 boyundaki oyun kurucusu Jordon Crawford 33 sayıyla yıldızlaştı. Bu skorla 25 maçta 6 galibiyete ulaşan İstanbul temsilcisi sezonun bitimine 5 maç kala Petkimspor'u yine 1 galibiyet geride bıraktı. Rakibinden ikili averajda da geride olan Petkimspor, son 5 haftaya 5 galibiyetle düşme hattında girdi. Aliağa ekibi ligde cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Anadolu Efes, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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