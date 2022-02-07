Petkimspor ağır yaralı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, 1 hafta içinde oynadığı 3 maçı da kaybetti. Ligde 29 Ocak'ta Tofaş'a evinde 91-83 yenildikten sonra 2 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 94-73 mağlup olan Petkim, dün de yine Türk Telekom deplasmanından 75-70 mağlup ayrıldı. Aliağa temsilcisi, üst üste aldığı yenilgilerle 20 maçta 3 galibiyet, 17 mağlubiyetle son sırada kalıp kurtuluş umutlarını yine azalttı.