Petkimspor'da Avrupa olmadı - Son Dakika
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Petkimspor'da Avrupa olmadı

17.07.2022 12:44
Petkimspor'da Avrupa olmadı

BASKETBOLDA yeni sezonda Avrupa arenasında yer almak için FIBA Europe Cup'a başvuru yapan Aliağa Petkimspor olumsuz yanıt aldı.

BASKETBOLDA yeni sezonda Avrupa arenasında yer almak için FIBA Europe Cup'a başvuru yapan Aliağa Petkimspor olumsuz yanıt aldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle önceki sezonlarda kupalara katılmak isteyen takımlara kapılarını açan FIBA, bu sezon ise tekrar lig sıralaması sistemine döndü. Petkimspor, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladığı için Avrupa'da yer alamazken, Türkiye'den Beşiktaş, Gaziantep Basketbol ve Tofaş, Europe Cup'a katılacak. Avrupa beklentisiyle iddialı bir kadro kuran Petkim, yeni sezonu ilk 10 sıra içinde bitirip hedefine ulaşmaya çalışacak. Transferde point guard arayışı da süren Aliağa ekibi antrenmanlara ağustos ayının başında başlayıp, 20 Ağustos'ta 6 günlüğüne Bolu'ya kampa gidecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Koronavirüs, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'da Avrupa olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'da Avrupa olmadı - Son Dakika
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