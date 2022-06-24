Petkimspor'da ikinci yabancı Simmons - Son Dakika
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Petkimspor'da ikinci yabancı Simmons

24.06.2022 10:42
Petkimspor'da ikinci yabancı Simmons

ING Basketbol Süper Ligi'nde yerli oyuncu kadrosunu üst üste takviyelerle belirleyen Aliağa Petkimspor, şutör guard Silas Melson'dan sonra ikinci yabancı transferini Tofaş'tan pivot Jeremy Simmons'u alarak gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yerli oyuncu kadrosunu üst üste takviyelerle belirleyen Aliağa Petkimspor, şutör guard Silas Melson'dan sonra ikinci yabancı transferini Tofaş'tan pivot Jeremy Simmons'u alarak gerçekleştirdi. Son 2 sezondur Tofaş'ta oynayan 33 yaşında, 2.04 boyundaki Simmons, geçen yıl ligde 9.1 sayı, 5.1 ribaund, 1.1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.3 sayı, 6.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Petkim, Simmons transferini, "Ailemize hoş geldin Jeremy Simmons! Geçtiğimiz sezon Tofaş Spor Kulübü forması giyen Jeremy Simmons, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" mesajıyla duyurdu.

Geçen sezon Petkimspor'un genç takımında oynayan 19 yaşındaki Akkan Atasoy ise kulüpten izin alarak Avusturya'nın SKN ekibiyle anlaştı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'da ikinci yabancı Simmons - Son Dakika

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