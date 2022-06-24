ING Basketbol Süper Ligi 'nde yerli oyuncu kadrosunu üst üste takviyelerle belirleyen Aliağa Petkimspor, şutör guard Silas Melson'dan sonra ikinci yabancı transferini Tofaş 'tan pivot Jeremy Simmons'u alarak gerçekleştirdi. Son 2 sezondur Tofaş'ta oynayan 33 yaşında, 2.04 boyundaki Simmons, geçen yıl ligde 9.1 sayı, 5.1 ribaund, 1.1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.3 sayı, 6.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Petkimspor'da ikinci yabancı Simmons - Son Dakika

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