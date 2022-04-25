Petkimspor'da mucizeye bir adım kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Petkimspor'da mucizeye bir adım kaldı

25.04.2022 11:15
Petkimspor'da mucizeye bir adım kaldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında kalan, geçen hafta Semt77 Yalovaspor önünde küme düşmekten Armand'ın son salise üçlüğüyle sıyrılan Aliağa Petkimspor, kümede kalışını ilan etmeye çok yaklaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında kalan, geçen hafta Semt77 Yalovaspor önünde küme düşmekten Armand'ın son salise üçlüğüyle sıyrılan Aliağa Petkimspor, kümede kalışını ilan etmeye çok yaklaştı. En yakın rakipleriyle üst üste oynayıp Antrenör Burak Gören yönetiminde Yalovaspor'dan sonra Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i de dün deplasmanda 93-78 yenen Petkimspor, son hafta da kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek. Ligde son haftaya Petkim ve Merkezefendi 8'er, bir maçı eksik Yalova 7 galibiyetle girdi. Üçlü averajda iki rakibinden de önde olan Petkim, son maçta Beşiktaş'ı evinde yenerse kümede kalacak. Aliağa ekibine mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Yalova'nın 2'de 2 yapmaması yetecek.

Puan tablosunda son sırada devraldığı Petkimspor'u özellikle son 7 maçta 5 kritik galibiyetle ayağa kaldıran Antrenör Burak Gören, Merkezefendi deplasmanının ardından, "Birçok Avrupa salonunda mücadele ettim ama Denizli gerçekten medeniyetiyle çok güzel bir basketbol şehri. Oyunu kontrol ettiğimiz zaman kazanacağımızı biliyorduk çünkü rakibimiz kendi sahasında, seyircisi önünde sabırsız olacaktı. Maçın başından itibaren bunu lehimize çevirdik. Ben yaklaşık 4 aydır Petkimspor'dayım. Ligin en alt basamağından başlayıp gerçekten insanüstü bir çaba harcadık. Son 7 maçımızın 5'ini kazandık. Petkim çok önemli bir basketbol markası ve daha yapacağı çok önemli işler var. İnşallah bir tane daha maçımız kaldı, onu da layıkıyla yerine getirip ligde kalacağız ve ardından geleceği planlayacağız. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Kural hatası itirazı reddedilen Semt77 Yalovaspor, tahkime başvuracak Kural hatası itirazı reddedilen Semt77 Yalovaspor, tahkime başvuracak

Basketbol Süper Ligi, Yalovaspor, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'da mucizeye bir adım kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Köye inen kurt köpeği evden aldı!
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
11:00 Manavla kadının kavgası savaşa dönüştü! Sopalar konuştu
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:22:53. #1.13#
SON DAKİKA: Petkimspor'da mucizeye bir adım kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement