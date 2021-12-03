Petkimspor'da transfer sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 yenilgi alıp, 10 haftada tek galibiyetle düşme hattına demir atan Aliağa Petkimspor, sezon başında tamamen değiştirdiği kadrosuna takviyelere devam ediyor. Kötü gidiş üzerine sezon başında aldığı Planinic ve Conger'la yollarını ayırıp, Daniel Hamilton, Doğukan Şanlı, Murat Kozan ve Malcolm Thomas'ı transfer eden Petkimspor, 2 takviye daha yaptı.

Aliağa ekibi, sezona İspanya'da Baloncesto Fuenlabra'da takımında başlayıp, ülkemizde daha önce Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol foırmalırını giyen 30 yaşındaki şutör guard Sean Armand ile Beşiktaş Icrypex'ten 20 yaşındaki forvet Hakan Sayılı'yı transfer etti. Petkim, kötü seriyi yarın Frutti Extra Bursaspor deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te start alacak.