Petkimspor'dan Kritik Galibiyet

19.04.2026 20:29
Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i 100-87 yenerek kümede kalma yolunda büyük avantaj sağladı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

ALİAĞA PETKİMPOR: Efianayi 29, Franke 12, Blumbergs 14, Yunus Sonsırma 3, Sajus 6, Whittaker 11, Troy Şav 7, Floyd 4, Flowers 14, Mustafa Kurtuldum

MANİSA BASKET: Stevenson 2, Smith 15, Altan Çamoğlu, Johnson 10, Pereira 14, Yiğit Onan 11, Starks 2, Mintz 28, Buğra Çal 3, Martin 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

İLK YARI: 56-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste ikinci galibiyetini evinde Glint Manisa Basket'i yenerek alıp bitime 3 hafta kala kümede kalmayı garantilemek için büyük avantaj elde etti: 100-87. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan önce hafta içinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ve hakemler orta yuvarlağın etrafında toplanıp saygı duruşunda bulundu. Mücadelede ilk periyodu 22-16, devreyi 56-35, üçüncü periyodu da 76-54 önde geçen Petkim 27 hafta sonunda galibiyet sayısını 9'a çıkartıp düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde kaldı. Petkimspor'da Efianayi 7'de 6 üçlük isabetiyle 29 sayıyla oynayıp kritik galibiyete katkı yaptı.

Kaynak: DHA

20:29
