Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start - Son Dakika
Üye Girişi

Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start

04.03.2022 10:28
Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan bir türlü sıyrılamayan Aliağa Petkimspor, sezona verilen ara sonrası yarın çıkış yakalama hedefiyle Darüşşafaka'ya konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan bir türlü sıyrılamayan Aliağa Petkimspor, sezona verilen ara sonrası yarın çıkış yakalama hedefiyle Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar öncesi son karşılaşmasını 13 Şubat'ta Büyükçekmece Basketbol'la oynayan Petkim'de yeni transfer ABD'li guard Marcus Denmon da ilk kez forma giyecek. Ligde ara öncesi üst üste 5 yenilgi alan Aliağa temsilcisi, son 9 haftaya 21 maçta 3 galibiyetle, kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde girdi.


YORUMLAR
500
Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement