Petkimspor'dan kurtuluş için yeni start - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan bir türlü sıyrılamayan Aliağa Petkimspor, sezona verilen ara sonrası yarın çıkış yakalama hedefiyle Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar öncesi son karşılaşmasını 13 Şubat'ta Büyükçekmece Basketbol'la oynayan Petkim'de yeni transfer ABD'li guard Marcus Denmon da ilk kez forma giyecek. Ligde ara öncesi üst üste 5 yenilgi alan Aliağa temsilcisi, son 9 haftaya 21 maçta 3 galibiyetle, kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde girdi.