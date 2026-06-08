Petkimspor\'dan Transfer Hamlesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sözleşmesi biten takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma'yı Safiport Erokspor'a uğurlayan Aliağa Petkimspor yerine aynı takımdan Thomas Akyazılı'yı transfer etti. Belçika'da Antwerp Giants altyapısında yetişip bu ülkenin milli formasını da giyen 29 yaşında, 1.90 boyundaki guard daha önce Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi ve Karşıyaka'da da oynadı. Daha önce iç transferde Sajus'la sözleşme yenileyen Petkimspor dış transferde Manisa Basket'ten Yiğit Onan'ı da aldı.