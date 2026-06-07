Antalya'da Bebek Bezlerinde 381 Bin Avro Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Bebek Bezlerinde 381 Bin Avro Ele Geçirildi

07.06.2026 19:35
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Ticaret Bakanlığı, Antalya Havalimanı'nda bebek bezlerine gizlenmiş 381 bin 750 avro yakaladı.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Antalya Havalimanı'nda bebek bezleri içine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değerinin 20 milyon 428 bin 129 TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Finans, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bebek Bezlerinde 381 Bin Avro Ele Geçirildi - Son Dakika

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