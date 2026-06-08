Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
08.06.2026 16:04
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CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası patlak veren yönetim krizi, Meclis'teki grup toplantısına taşındı. Özgür Özel cephesiyle yaşanan "kürsü" restleşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na resmi bir yazı göndererek yarınki toplantıda "Genel Başkan" sıfatıyla konuşacağını bildirdi ve destekçilerinin salona alınmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargının verdiği iptal kararı sonrası başlayan "çift başlılık" krizi derinleşiyor. Haftalık TBMM grup toplantısını kimin yapacağı konusunda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan restleşmede sıcak bir gelişme yaşandı.

"GENEL BAŞKA SIFATIYLA KONUŞACAĞIM"

Özgür Özel'in "Grup toplantısını yarın biz yapacağız, kürsüde ben olacağım" şeklindeki çıkışının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden resmi adım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Sözcüsü Atakan Sönmez, kamuoyunda merakla beklenen krizle ilgili, CHP Genel Başkanlığı makamından TBMM Başkanlığı'na gönderilen resmi yazıyı paylaştı.

Gönderilen yazıda Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda kürsüye 'Genel Başkan' sıfatıyla çıkacağını meclis yönetimine resmi olarak bildirmiş oldu.

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MECLİS'TEN ZİYARETÇİ TALEBİ

Meclis tarihinde eşine rastlanmamış bu krizde Kılıçdaroğlu, meclis güvenliğinin nasıl bir tavır alacağı tartışılırken, kendisine destek vermek üzere gelecek ziyaretçiler için de TBMM Başkanlığı'ndan talepte bulundu.

Kılıçdaroğlu imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan ve krizin fitilini daha da ateşlemesi beklenen o resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım."

Gözler şimdi, her iki ismin de aynı gün ve saatte toplantı yapma kararlılığını sürdürdüğü Meclis Grup Toplantı Salonu'nda yarın yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Meclis Tv, Politika, Siyaset, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın - Son Dakika

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