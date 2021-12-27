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Petkimspor dipten kurtulamadı - Son Dakika

Petkimspor dipten kurtulamadı

27.12.2021 10:45
Petkimspor dipten kurtulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetten sonra Semt77 Yalovaspor'u yenerek az da olsa moral tazeleyen Aliağa Petkimspor, evindeki kritik mücadelede en önemli rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 89-70 yenilirken kendini yine ateşe attı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetten sonra Semt77 Yalovaspor'u yenerek az da olsa moral tazeleyen Aliağa Petkimspor, evindeki kritik mücadelede en önemli rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 89-70 yenilirken kendini yine ateşe attı. Ligde 14 maçta 2 galibiyet, 12 mağlubiyetle sezonun en az kazanıp, en çok yenilen takımı olarak düşme hattında son sırada kalan Petkim'de Antrenör Can Sevim, iyi hazırlandıkları bir haftada maça ortak olmuşken dördüncü periyotta 2 dakikalık bölümde yaşadıkları düşüşle yenildiklerini belirtip, "Bu kadar emek, bu kadar çaba sarf ederken çok daha dikkatli olmalıyız. Basketbolun içinde bu hatalara yer yok" açıklamasını yaptı.


- İzmir
Petkimspor dipten kurtulamadı
Petkimspor dipten kurtulamadı
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Yalovaspor, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor dipten kurtulamadı - Son Dakika Spor


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