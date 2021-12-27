Petkimspor dipten kurtulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetten sonra Semt77 Yalovaspor'u yenerek az da olsa moral tazeleyen Aliağa Petkimspor, evindeki kritik mücadelede en önemli rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 89-70 yenilirken kendini yine ateşe attı. Ligde 14 maçta 2 galibiyet, 12 mağlubiyetle sezonun en az kazanıp, en çok yenilen takımı olarak düşme hattında son sırada kalan Petkim'de Antrenör Can Sevim, iyi hazırlandıkları bir haftada maça ortak olmuşken dördüncü periyotta 2 dakikalık bölümde yaşadıkları düşüşle yenildiklerini belirtip, "Bu kadar emek, bu kadar çaba sarf ederken çok daha dikkatli olmalıyız. Basketbolun içinde bu hatalara yer yok" açıklamasını yaptı.

- İzmir