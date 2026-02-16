Petkimspor, Mersin'de Uzatmada Kaybetti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 6 maçlık galibiyet hasretine Türk Telekom önünde son veren Aliağa Petkimspor deplasmanda Mersin Spor'a iki uzatma sonunda ve son saniyede teslim oldu. Mersin'deki maçın normal süresi 82-82, ilk uzatma bölünü 95-95 bitti. İkinci uzatmanın son anlarına Petkimspor, Whittaker'ın basketiyle 102-103 önde girerken son saniyede topu tipleyen Mersinli White takımına 104-103 galibiyeti getirdi. Bu yenilgiyle düşme hattıyla bağlarını koparamayan Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın geçtikleri yoğun periyotta lige verilen Türkiye Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini söyledi.

Çıvgın, "Maça biraz durgun başladık ancak ikinci yarıda toparlandık. Üçüncü periyotta hem hücumda hem de savunmada oyunun kontrolünü ele aldık. Rakibimizin bizden daha geniş ve diri bir rotasyona sahip olması onları maçın içinde tuttu; buna rağmen oyundan kopmadık. İki kez maçı koparma noktasına getirdik fakat maalesef basit hatalar yaptık ve maçı bitiremedik.

Haftalardır yoğun bir programın içinde, eksik rotasyonla oynamaya çalışıyoruz ve bu durumla baş etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu araya çok ihtiyacımız vardı. Sakat oyuncularımız bu süreçte takıma katılacaklar ve böylece takım halinde çalışma imkanımız olacak" açıklamasını yaptı.