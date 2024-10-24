Petkimspor'un Galibiyet Serisi Bitti - Son Dakika
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Petkimspor'un Galibiyet Serisi Bitti

Petkimspor\'un Galibiyet Serisi Bitti

Aliağa Petkimspor, Unicaja Malaga'ya 112-82 yenilerek Avrupa'daki galibiyet serisini kaybetti.

24.10.2024 12:03
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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden gelip B Grubu'nda sezona müthiş başlayan Aliağa Petkimspor'un Avrupa'daki 5 maçlık galibiyet serisi son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanında bitti. Elemelerdeki 3 maçı kazanan, gruba da 2'de 2'yle başlayan İzmir temsilcisi, İspanya'da Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Malaga'ya 112-82 gibi farklı skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. Petkimspor bu yenilgiye rağmen grupta 3 maçta 2 galibiyetle ikinci sırada kaldı. Temsilcimiz rakibini 6 Kasım'da Aliağa'da konuk edecek.

Antrenör Burak Gören, Malaga mağlubiyetinin ardından, "Rakibimiz Unicaja'ya hakkını teslim etmem gerek, kadrolarına ve koçlarına çok büyük saygı duyuyorum. Geçen sezon önemli kupalar kazandılar. Unicaja, bu ligin en iyi takımlarından biri. Yine de bugün daha iyi mücadele edebilirdik, bugün 112 sayı yemiş olmamız kabul edilemez. Gruptaki üç maçımızdan ikisini kazanmış olsak bile bugün çok daha iyi oynamamız lazımdı. Böylesine zorlu rakiplere karşı oynamaya alışmamız lazım, tüm bunlar kulüp ve takım olarak gelişim sürecimizin bir parçası" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Basketbol, Malaga, Aliağa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'un Galibiyet Serisi Bitti - Son Dakika

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